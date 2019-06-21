ديسابر يكشف عن طموح أوغندا في كأس الأمم الإفريقية

كشف الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا عن رغبته الكبيرة في تأهل فريقه إلى الدور ثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

وتتواجد أوغندا في المنافسات بإطار المجموعة الأولى، رفقة مُنتخبات مصر (البلد المُستضيفة)، زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية.

وتستعد أوغندا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، مساء غدٍ السبت، في المباراة المُقرر وأن يشهدها ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، برسم الجولة الأولى لمنافسات دور المجموعة من كأس الأمم الإفريقية.

بدوره، قال ديسابر في تصريحات صحفية، أبرزها موقع "جول" بحلته العالمية: "مصر فريق كبير، لكن هناك فرق كبيرة أخرى في البطولة، ولا يمكننا إهمالهم أو تنحيتهم جانبا في كل الأحوال".

وأضاف "تركيزنا سيكون مُنصبا أيضا على مُنتخبي زيمبابوي والكونغو، لاسيما وأن المباريات كافة تُعد صعبة".

وتابع "الفوز بمباراتين في مرحلة المجموعات يعني التأهل إلى الدور الثاني دون شك. في النسخة الأخيرة (الجابون 2017)، كان بإمكاننا التأهل والعبور من المجموعة، لكننا لم ننجح. هذه المرة، نحن نأمل في الترشح إلى الدور ثمن النهائي، وبعد ذلك سنر ى ما سيحدث".