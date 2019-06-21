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أحبطت الإدارة العامة لجمارك العين السخنة بالتعاون مع الإدارة العامة للمنافذ بجمارك السويس محاولة تهريب كمية من الحفريات الصخرية والبحرية النادرة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إنه تم الاشتباه في حاويتين مصدرتين إلى الصين بهما 45.740 طن زلط، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود أشكال صخرية وحجرية أحجام وأنواع وألوان مختلفة.

وأضاف المصدر أنه تم العرض على وزارة البيئة وتشكيل لجنة جمركية أفادت بوجود كمية من الحفريات لكائنات بحرية أولية نادرة تسمى نيمولايت (قروش الملائكة) من العصر الأيروسيني الأوسط وتكوينات صخرية وبللورية لأكاسيد الحديد وكتل من الحجر الجيري، مما يعد مخالفا لقانون الثروة المعدنية وقرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن منع تصدير الحفريات النباتية.

وأوضح أن اللجنة أوصت بمصادرة محتوى الحاويتين لصالح جهاز شئون البيئة قطاع حماية الطبيعة وإيداعها في محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة .

وأشار إلى أن محمد النجار رئيس اﻹدارة المركزية لجمارك السويس قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الحاويتين وإخطار الجهات المختصة .