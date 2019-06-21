مقتل 6 من مسلحي طالبان في عمليات القوات الأفغانية

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 من مسلحي حركة طالبان على يد قوات الأمن الأفغانية خلال عمليات عسكرية في إقليمي فرح ونيمروز.

وقالت مصادر (لم تكشف عن هويتها) - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن القوات الخاصة قتلت اثنين من مسلحي طالبان خلال عملية في منطقة بالا بولوك في إقليم فرح ، كما أصابت مقاتلاً آخر من طالبان ودمرت ألف رطل من الحشيش ومخبأ صغيرا للأسلحة.

وفي الوقت نفسه، شنت قوات الأمن غارة جوية في منطقة بالا بولوك أسفرت عن مقتل 4 من مسلحي طالبان، كما احتجزت القوات الخاصة الأفغانية 4 اَخرين خلال عملية منفصلة في منطقة خاش رود في إقليم نيمروز.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على العمليات حتى الآن.