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مقتل 6 من مسلحي طالبان في عمليات القوات الأفغانية

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 21 يونيو 2019 - 10:43 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 يونيو 2019 - 10:43 ص

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 6 من مسلحي حركة طالبان على يد قوات الأمن الأفغانية خلال عمليات عسكرية في إقليمي فرح ونيمروز.
وقالت مصادر (لم تكشف عن هويتها) - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن القوات الخاصة قتلت اثنين من مسلحي طالبان خلال عملية في منطقة بالا بولوك في إقليم فرح ، كما أصابت مقاتلاً آخر من طالبان ودمرت ألف رطل من الحشيش ومخبأ صغيرا للأسلحة.
وفي الوقت نفسه، شنت قوات الأمن غارة جوية في منطقة بالا بولوك أسفرت عن مقتل 4 من مسلحي طالبان، كما احتجزت القوات الخاصة الأفغانية 4 اَخرين خلال عملية منفصلة في منطقة خاش رود في إقليم نيمروز.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على العمليات حتى الآن.


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