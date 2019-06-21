نائب وزير الدفاع السعودي يبحث مع مبعوث أمريكى التهديد الإيراني لأمن المنطقة

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الجمعة، مع براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، آخر التطورات والأوضاع المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال الامير خالد فى تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،: "أكدنا دعم المملكة للضغوط القصوى التي تقوم تمارسها الولايات المتحدة على إيران التي تأتي نتيجة للانشطة العدائية والارهابية من جانب إيران، كما ناقشنا الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع: "بحثنا مع المبعوث الأمريكي الخاص الدور الخطير الذي تقوم به إيران في اليمن ،حيث تتجاهل الاحتياجات الانسانية للشعب اليمني لصالح استخدام البلاد كنقطة انطلاق للارهاب الإقليمي الذي تمارسه".

يشار إلى أن السعودية تتهم ايران بدعم الحوثيين في هجماتهم التي تستهدف منشأتها بطائرات ومقذوفات، حيث تقول الرياض أن طهران تزود بها الحوثيين.

وكثف المتمردون الحوثيون المدعومون من طهران في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بالصواريخ وطائرات دون طيار"درونز" عبر الحدود، حيث استهدفوا عدة مرات مطار أبها الدولى جنوب غرب المملكة، فضلا عن محطة للكهرباء فى جيزان.

وفى واشنطن، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس ، لمصلحة وقف مبيعات أسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات إلى السعودية، في تحد واضح للرئيس الأمريكى دونالد ترامب في هذا الصدد.

وصادق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري (الذى ينتمى إليه ترامب) على ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة تلك، في اتفاق نادر في التصويت بين الحزبين الجمهوري والديمقراطى. وكان الرئيس الأمريكي وعد باستخدام حق الفيتو ضد القرار.

وتجاوز ترامب الكونجرس، الشهر الماضي، في محاولة لتمرير صفقة مبيعات تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار، متذرعا بالتهديدات التي تواجهها السعودية من إيران.