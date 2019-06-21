إيران وتركيا تبرمان وثيقة استراتيجية للتعاون الثنائي

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أبرم وزير الخارجية محمد الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو وثيقة استراتيجية للتعاون الثنائي بين إيران وتركيا.

ووقع وزيرا خارجية إيران وتركيا على هذه الوثيقة الاستراتيجية في ختام إجتماعهما اليوم الجمعة،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وبحث الجانبان خلال الإجتماع الذي عقد في اصفهان الإيرانية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية؛ مؤكدين ضرورة تنفيذ الإتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين، بما تشمل تشكيل اللجنة الإقتصادية الاستراتيجية المشتركة بين إيران وتركيا.

وشكلت آخر التطورات الإقليمية على صعيدي المنطقة والعالم، من أهم محاور المباحثات بين وزيري خارجية إيران وتركيا.

يشار إلى أن مواقف تركيا وايران متعارضة حيال الوضع في سورية، حيث تساند طهران ،ومعها موسكو، حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في قتاله ضد التنظيمات والمعارضة المسلحة ،فيما تدعم انقرة المعارضة.