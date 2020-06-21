ألمانيا: تطبيق التحذير من كورونا سيكون متوافرا بأربع لغات أخرى من بينها العربية

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أعلنت شركة البرمجة المسؤولة عن تطبيق التحذير من فيروس كورونا في ألمانيا أنه من المقرر أن يتوافر التطبيق بلغات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وقال يورجن مولر رئيس شركة "ساب " للبرمجة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "سيكون هناك إصدار تركي خلال أربعة أسابيع، كما أنه يتم التخطيط لتوفير لغات أخرى، وهي: الفرنسية والعربية والروسية".

وأعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن سعادته بأعداد تنزيل التطبيق، والتي وصلت إلى نحو 6ر10 مليون حتى أمس السبت.

وقال شبان للصحيفة الألمانية ذاتها: "أكثر من 10 ملايين، يمكننا أن نفخر بذلك سويا. تطبيق كورونا الخاص بألمانيا حظى بأعداد تنزيل تزيد على تطبيق كورونا الخاص بجميع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي".