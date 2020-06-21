كاتب سعودي: مصر تتحرك دفاعا عن العرب جميعا في القضية الليبية

قال الكاتب والمحلل السعودي، مبارك آل عاني، إن الأزمة الليبية عربية ولا تمس مصر فقط، وعندما تتحرك السلطات في مصر تتحرك من أجل العرب جميعا، والقضية الليبية تمس أمن واستقرار كل من يعيشون في الوطن العربي.

وعن اجتماع جامعة الدول العربية غدا الاثنين، أضاف «آل عاني»، أن الموقف السعودي متوقع وهو مساندة الموقف المصري دائما للحفاظ على أمن واستقرار العرب، موضحا أن الدعم التركي للمليشيات في ليبيا يقوض الأمن والسلم العربيين.

وأكد الكاتب السعودي، أن في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحفاظ عن الأمن العربي والتكاتف مع الدول العربية، تبقى قطر محظورة معزولة، لا ير فيها العرب سوى العداء من حكامها وزيادة مشاكل العرب.

ومن المقرر أن تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، غدا الاثنين، بشأن ليبيا عبر الفيديو كونفرنس، الساعة 12 ظهرا وذلك بناء على طلب مصر.