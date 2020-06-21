السعودية: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمننا ولها حق حماية حدودها الغربية

(د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت "أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها مساء اليوم السبت ، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس": "إن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها".

وأكدت الخارجية السعودية أن "المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة".

وأوضح البيان أن "المملكة تعبر عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب".

وتدعو المملكة العربية السعودية –طبقا للبيان- المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في وقت سابق اليوم عن توافر "الشرعية الدولية والوطنية للتدخل المصري في ليبيا"، لحماية وتأمين الحدود الغربية المصرية من تهديدات المرتزقة وحقن دماء الشعب الليبي.

وقال السيسي إن أي تدخل مصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، والسلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وهو مجلس النواب الليبي.

وأضاف السيسي، في كلمة خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية، أن مصر على استعداد لتدريب شباب القبائل الليبية لمواجهة الميليشيات والجماعات المتطرفة.