وزير الري السوداني: نتمسك بموقفنا الثابت في التفاوض بشأن سد النهضة

أعلن ‏وزير الري السوداني، أن الدولة تتمسك بموقفها الثابت من أن المفاوضات هي أنجع السبل من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن سد النهضة الاثيوبي، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، مساء الأحد.