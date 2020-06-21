«صحة الإسماعيلية» توضح حقائق نقل مريضة بالخطأ للعزل الصحى

أصدرت مديرية الصحة بالإسماعيلية، بيانًا للرد على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل مريضة بالخطأ لمستشفى العزل الصحي بدلًا من مريضة أخرى.



وأكد البيان، أنه فى 17 يونيو الجاري وبناءً على تقييم الحالة الصحية للمريضة "س ع" بإيجابية الإصابة بفيروس كورونا بمستشفى الإسماعيلية العام، وإدخال بيانات الحالة على موقع رعايات مصر، وتحويلها إلى مستشفى صدر الإسماعيلية للعزل الصحي لعدم توافر أسرة شاغرة بقسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل الحالة كما هو متبع.



وأضاف البيان، أنه نظرًا لأن الحالة بقسم العناية فيتأكد المسعف من بياناتها عن طريق التمريض المسؤول عنها والمشرف والطبيب المعالج، لكن وقع خطأ وبعد وصول الحالة لمستشفى الصدر ونقلها لغرفتها المستقلة، تبين أن الحالة التى نقلت تدعى "ن م"، اشتباه بفيروس كورونا.



وعلى الفور أعيدت الحالة إلى المستشفى العام وعزلها وإجراء مسحة لها، وتبين سلبيتها وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفى فى 19 يونيو.



وأوضح البيان بإحالة المقصرين من الفريق الطبي بمستشفى الإسماعيلية العام والمسعف التابع لمرفق إسعاف الإسماعيلية للشؤون القانونية للتحقيق معهم.