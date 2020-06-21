مسؤول يمني يتهم المجلس الانتقالي بترحيل أبناء الشمال من محافظة سقطرى

اتهم مسؤول حكومي يمني اليوم الأحد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بترحيل أبناء المحافظات الشمالية من محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، بعد يوم من السيطرة عليها.

وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام في الحكومة الشرعية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" ، :"في جريمة جديدة منذ انقلاب مليشيات وعصابات الانتقالي في سقطرى قامت المليشيات القادمة من محافظات الضالع ويافع(جنوبي البلاد) بترحيل العشرات من أبناء المناطق الشمالية".

واعتبر الرحبي هذا التصرف "مناطقي حاقد يدل على أن هذه المليشيات تريد جر البلاد نحو حرب مناطقية وحروب انتقامية".

ودعا المسؤول الحكومي المنظمات الدولية لتوثيق" هذه الجرائم".

ويوم امس السبت تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من السيطرة على محافظة سقطرى، بعد اشتباكات مع قوات الجيش الحكومي.

وكان مجلس الانتقالي الجنوبي ،المدعوم إماراتيا،قد أعلن نهاية نيسان/ابريل الماضي، الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، كخطوة أولية باتجاه انفصال جنوب اليمن عن شماله.