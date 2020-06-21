اندلاع حريق داخل مستشفى في السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مجمع مستشفى المخواة الجديد في محافظة المخواة.

وأكدت صحيفة «سبق» أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى المتعثر منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني في المحافظة وصلت إلى موقع الحادث وتكافح النيران الآن.

ونقلًا عن روسيا اليوم، أوضح الناطق باسم مديرية الشؤون الصحية في منطقة الباحة جمعان الشطي أن "حريقا محدودا" اندلع اليوم في وحدة سكنية متنقلة تابعة لإحدى الشركات العاملة في المستشفى، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الوحدة السكنية تقع خارج مباني المستشفى، ولذلك لم يتضرر المستشفى جراء الحادث، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإطفائه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.