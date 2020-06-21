 اندلاع حريق داخل مستشفى في السعودية - بوابة الشروق
الأحد 21 يونيو 2020 4:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

اندلاع حريق داخل مستشفى في السعودية


نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 4:48 م

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مجمع مستشفى المخواة الجديد في محافظة المخواة.

وأكدت صحيفة «سبق» أن الحريق نشب في سكن عمال المستشفى المتعثر منذ أكثر من عشر سنوات، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني في المحافظة وصلت إلى موقع الحادث وتكافح النيران الآن.

ونقلًا عن روسيا اليوم، أوضح الناطق باسم مديرية الشؤون الصحية في منطقة الباحة جمعان الشطي أن "حريقا محدودا" اندلع اليوم في وحدة سكنية متنقلة تابعة لإحدى الشركات العاملة في المستشفى، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.

وأشار إلى أن الوحدة السكنية تقع خارج مباني المستشفى، ولذلك لم يتضرر المستشفى جراء الحادث، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإطفائه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك