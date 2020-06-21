وزير السياحة: خسائر مصر من توقف «السياحة» مبدئيا 4 مليار دولار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر تكبدت 4 مليار دولار خسائر بشكل مبدئي، بسبب توقف السياحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ شهر مارس الماضي وحتى اليوم.

وأوضح وزير السياحة والآثار، في مداخلة ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن دخل مصر من قطاع السياح كان يقدر بمبلغ مليار دولار شهريا، مشيرا إلى تجاوز الدخل مليار دولار في شهري يناير وفبراير هذا العام.

وأشار إلى السماح بعودة جميع المطاعم في الفترة المقبلة، ولكن سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية بشكل مشدد، إلى جانب تقديم المأكولات في المطاعم في أطباق ورقية وإزالة المفارش الورق، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني، عقدا مؤتمرًا صحفيًا، الأحد الماضي، ضمن خطة التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات العامة والخاصة، ومن بينها السياحة التي ستبدأ أول يوليو المقبل، بفتح المحافظات الساحلية الثلاث مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.