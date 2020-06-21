ارتفاع عدد وفيات كورونا في البرازيل إلى 50 ألف حالة تقريبا

(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 49 الفا و 976 حالة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

جاء ذلك بعد وفاة 1022 حالة في اليوم السابق، في الوقت الذي تجاوزت فيه البلاد المليون اصابة بكوفيد-19.

ويقدر خبراء ان الرقم الفعلي للإصابات أعلى من ذلك بكثير، نظرًا لأن البرازيل تجري القليل نسبيا من الفحوصات المتعلقة بكورونا.

يشار إلى أن البرازيل، التي تعتبر أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.