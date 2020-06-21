 غدا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول أزمة ليبيا بطلب من مصر - بوابة الشروق
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غدا.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول أزمة ليبيا بطلب من مصر

مجلس الجامعة العربية
مجلس الجامعة العربية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 3:54 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 3:54 م

أعلنت الجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ غدًا، لوزراء الخارجية العرب، بناءً على طلب من مصر لبحث أزمة ليبيا، وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز» في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وكان حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أعلن أن الأمانة العامة تلقت طلبًا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وأشار الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية «سلطنة عمان» لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب دول عدة.

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