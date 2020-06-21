«الأدوات المنزلية» تتقدم بمذكرة توضيحية لوزارة الصناعة حول قرارين

تقدمت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية في غرفة القاهرة التجارية، بمذكرة وافية واضحة ومفصلة إلى وزارة التجارة والصناعة حول القرارات 43 لعام 2016م، والقرار 44 الملحق به، والقرار 991 لعام 2015م، الخاص بالفحص المسبق وقرار ترخيص المخازن.

وأوضحت الشعبة، في بيان لها اليوم الأحد، الآثار السلبية لكل قرار علي السوق التجاري، موضحة مقترحات لتلافي تلك السلبيات ورفع الضرر عن المستوردين والتجار جراء تلك القرارات.

وذكرت الشعبة، في البيان: "تقدمنا بالاعتراض مسببا، وبمقترح الحلول، وننتظر رد الوزارة على تلك المذكرة".

واجتمعت الشعبة مع المهندس طارق شلبي نائب وزير التجارة والصناعة، ومايكل جمال قديس مدير عام الاتفاقات الثنائية قطاع الاتفاقات التجارية وزارة التجارة والصناعة؛ لبحث بعض من مشاكل المستوردين ووضع تصورات وحلول لها.

وتطرق الاجتماع إلى الأهمية الكبيرة لعمل بدائل محلية الصنع بديلا للتجار والسوق المصري عن تلك التي تستورد من الخارج، وذلك من خلال دعم مقترح مشروع شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية في التحول التدريجي من الاستيراد إلى التصنيع.

ووجهت الشعبة، الشكر والتقدير على الاجتماع المثمر والتعاون الواضح والقوي من وزارة التجارة والصناعة، وعلى وضع رؤية لبداية دراسات جدية وسريعة لزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من منتجات مصرية مماثلة للمنتجات التي نستوردها من الخارج.

وذكرت الشعبة أن هناك اجتماعات مستقبلية ستجمع الشعبة بممثلي الوزارة لعمل رؤية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وعلى أن تكون مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا نواة نحو توجه جديد يدعم توطين الصناعة المصرية من خلال تذليل كل العقبات والعمل على إنجاح هذا النموذج لكي يحتذى به في كل القطاعات.

وقالت الشعبة، إن رؤية الشعبة تلاقت مع رؤية الوزارة في العمل على زيادة الصادرات من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من خلال التنسيق السريع والعملي للمعارض واللقاءات في الداخل والخارج مع فتح أسواق تصديرية وإيجاد فرص تصديرية قوية لمنتجات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المصرية.

ولفتت إلى زيادة الإنتاجية من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية لتغطية الطلب عليها في السوق المصري، مضيفة أن يكون الهدف الأعظم هو زيادة صادرات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تضاهي مثيلاتها من الدول المصنعة لذات الأصناف.