وزير هندي: 40 جنديا صينيا على الأقل قتلوا في الاشتباك الحدودي

قال وزير الطرق والنقل الهندي في.كيه. سينج، اليوم الأحد، إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا في اشتباك مع بلاده الأسبوع الماضي على الحدود المتنازع عليها مع استمرار المواجهة بين الجارتين النوويتين.

وأوضح سينج خلال مقابلة بثتها قناة "نيوز 24" إنه "إذا كان 20 قد استُشهدوا من جانبنا، فهناك ما لا يقل عن مثلي هذه الخسائر من جانبهم".

ولم يقدم سينج، وهو قائد سابق للجيش، أي دليل لدعم تصريحاته. وقال إن الصين دأبت على عدم تقبل سقوط أي خسائر لها في الحروب بما في ذلك خلال صراعها مع الهند عام 1962، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع سينج أن الجانب الهندي قام بتسليم الجنود الصينيين الذين ضلوا السبيل داخل الأراضي الهندية بعد المواجهة العنيفة.

ولم تتحدث الصين عن أي خسائر تكبدتها جراء القتال الذي وقع في وادي جالوان المتنازع عليه في غرب الهيمالايا وأدى لمقتل 20 جنديا هنديا وإصابة 76 على الأقل.

وكانت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية في الصين قالت إن هناك خسائر على الجانب الصيني لكنها لم تقدم تفاصيل.

وتبادلت الهند والصين الاتهامات أمس السبت بانتهاك الحدود الفعلية المشتركة بينهما وهي منطقة أصبحت الأسبوع الماضي مسرحا لأعنف اشتباك بين البلدين منذ نصف قرن.