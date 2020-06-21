فوزى: الجائحة تشكل ظرفا طارئا أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.. الهوارى: تكدس لجان الداخل والخارج أمر صعب حاليا

رغم انتهاء مجلس النواب الحالى من قوانين الانتخابات، إلا أن خبراء دستوريين ونوابا قللوا من إمكانية إجراء انتخابات مجلس شيوخ أو مجلس النواب قريبا، مؤكدين أن جائحة كورونا تشكل عقبة حقيقية أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد الفقيه الدستورى وعضو للإصلاح التشريعى اللجنة العليا، صلاح فوزى، أن قانون الشيوخ الأخير الذى أصدره مجلس النواب لا يحتاج إلى قانون منفصل لتقسيم الدوائر كقانون مجلس النواب، وذلك نظرا لاحتوائه داخليا على جداول خاصة بتقسيم دوائره، ويمكنه إجراء الانتخابات بشكل طبيعى بعد التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

أما عمليا، فالجميع يعلم أن هناك جائحة تشكل ظرفا طارئا استثنائيا، وهو وباء كورونا، مما يشكل عقبة أمام دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين للنزول إلى الانتخابات، وأنه حال تثبتت الهيئة من انقضاء مخاطره، وأنه لن يكون هناك حيلولة بينه وبين عقد الانتخابات فلن يوجد ما يمنع من أن تشرع الهيئة فى الدعوة للترشح، حسبما يقول فوزى فى تصريحات لـ«الشروق».

وتابع فوزى: «لا عيب فى انتظار انقضاء خطر كورونا، فالوباء وتأثيراته كان لها انعكاسات على تأجيل وإرجاء استحقاقات انتخابية، ففى فرنسا قد جرى تأجيل انتخابات البلدية، وأيضا فى سوريا، وفى مصر الانتخابات التكميلية فى سمالوط بالمنيا قد جرى تأجيلها، وأن هذه الرؤية قانونية ودستورية سليمة، لأن الأصل هو الحفاظ على النظام العام والصحة والسلامة العامة».

وحول احتمالية أن تتمكن البلاد من عقد انتخابات لمجلس الشيوخ فى ظل وجود مجلس النواب الحالى وعدم انتهاء فصله التشريعى، أشار فوزى إلى أن كل شىء وارد، وأن الموعد المقرر لانتهاء عمر مجلس النواب الحالى هو يوم 9 يناير 2021، وحال كان لدينا مجلس للشيوخ قبل هذا التاريخ، فإنه لا يمكن لنائب حالى أن يجمع معها عضوية الشيوخ الجديد فى ذات الوقت، وإنما عليه تقديم استقالة أولا توافق عليها هيئة المكتب والأغلبية ليصبح عضو النواب الحالى، عضوا فى الشيوخ المستقبلى.

عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى البرلمان، عبلة الهوارى، أيدت حديث الدكتور صلاح فوزى، مؤكدة على أن الظرف الصحى الاستثنائى الحالى عقبة كبرى أمام انتخابات الشيوخ والنواب أيضا، موضحة أنه يجب البدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال أشهر قليلة فى نوفمبر المقبل قبل أن تتعرض البلاد لموجة ثانية من فيروس كورونا.

وأضافت الهوارى: «لا أتصور كورونا إلا كعقبة حقيقية، فلا يمكن أن ندخل فى مراحل دعوة للناخبين، وتجهيز للجان واستدعاء لقوات التأمين، كما كان يجرى فى الأيام العادية، فسنكون أمام احتمالات خطيرة صحيا، على التكدس فى اللجان، وعلى قوات الأمن التى تتولى تأمين اللجان والصناديق وغيرها».

واستطردت: كما أن هناك صعوبات ستواجه لجان المصريين فى الخارج، خاصة أنه سيكون لهم وجود قوى على مستوى التمثيل، وبالتالى فإن ظروف كورونا التى تتسم بالعالمية، ولا تقتصر على تواجدها فى مصر فقط، ستؤثر على انتخابات المصريين فى الخارج.

واختتمت: «الأمر بالنسبة لفيروس كورونا ليس مبشرا، فنحن نرى ذروة تفشى الوباء ومستجدات من الخارج تنبئ بموجات ثانية للوباء، وهو ظرف استثنائى ضبابى ملامحه غير محددة، ولا يمكن معها الجزم بإمكانية إجراء انتخابات لمجلسى الشيوخ والنواب بشكل وشيك».