لامبارد يثني على الفوز على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

أثنى فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي على فوز فريقه الثمين والمستحق 2 / 1 على مضيفه أستون فيلا اليوم الأحد في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز تشيلسي هدفين في دقيقتين، ليقلب تأخره صفر / 1 أمام أستون فيلا لفوز ثمين 2 / 1، منعشا آماله في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، في حين تجمد رصيد أستون فيلا، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وبادر أستون فيلا بالتسجيل عن طريق كورتني هوس في الدقيقة 43، غير أن تشيلسي قلب الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين في دقيقتين عن طريق (البديل) الأمريكي كريستيان بوليسيتش والفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقتين 60 و62، ليحقق الفريق اللندني انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.

وقال لامبارد عقب المباراة "لقد كانت هذه هي قصة موسمنا - أن نلعب بشكل جيد ونستقبل هدفا، ثم نضطر أن نمضي قدما لمحاولة الفوز".

وأضاف لامبارد "لم نحقق النصر دائما، ولكن هذه هي الخطوة التالية بالنسبة لنا – يتعين علينا استغلال سيطرتنا على المباريات في المراحل المقبلة".

يذكر أن تشيلسي يبتعد بفارق ثلاث نقاط خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع في ترتيب المسابقة.