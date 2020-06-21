الإسكان: استمرار تطهير وتعقيم مدارس المنيا ودمياط الجديدتين طوال فترة امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية المنيا الجديدة، مواصلة حملات تطهير وتعقيم مدارس المدينة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، حيث شملت الأعمال جميع اللجان ودورات المياه والسلالم، وذلك في ضوء الجهود المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستكمالا للإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة المراقبين والطلاب والعاملين بالمدارس.

وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة إلى استمرار الحملات طوال فترة الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات المختصة، حرصاً على سلامة الطلاب والمدرسين والعاملين.

وفى سياق متصل، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأن الإدارات المعنية بالجهاز شاركت في تجهيز وتعقيم وتطهير جميع اللجان وغرف العزل ودورات المياه بالمدارس التي بدأ إجراء إمتحانات الثانوية العامة بها اليوم، وكذا تنظيم اللجان بحيث تضم كل لجنة من ١٢ إلى ١٤ طالبا حسب مساحة كل لجنة، بجانب تركيب بوابات التعقيم، مؤكدا استمرار حملات التطهير والتعقيم بجميع لجان الثانوية العامة بالمدينة طوال فترة الامتحانات.