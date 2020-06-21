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الأوقاف: شرف الجندية المصرية موضوع خطبة الجمعة القادمة

وزير الأقاف محمد مختار جمعة
وزير الأقاف محمد مختار جمعة
أحمد كساب
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 3:43 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 3:43 ص

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، وجاءت تحت عنوان "شرف الجندية المصرية"، منوهة بأن صلاة الجمعة ستقام بعدد محدود من المصليين بمسجد محمد علي بالقعلة.

وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن دعم القوات المسلحة المصرية الباسلة والاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية ومواجهة قوى الإرهاب والشر والتحديات والمخاطر الراهنة، والدفاع عن الحقوق ومكتسبات الدولة الوطنية والأمة العربية والسلام الإقليمي والدولي هو واجب الوقت.

وأضاف جمعة في بيان له، أن ذلك هو واجب الوقت على كل وطني شريف يعشق وطنه ويكون على استعدادا للتضحية في سبيله بالنفس والنفيس فعلا وليس قولا.


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