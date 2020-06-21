بيع جيتار كورت كوبين عضو فرقة نيرفانا مقابل 6 ملايين دولار

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قالت دار مزادات جوليان بكاليفورنيا، مساء السبت ، إن جيتارا عزف عليه كورت كوبين أثناء أدائه مع فرقة نيرفانا الموسيقية بيع بمبلغ قياسي قدره 6 ملايين و10 آلاف دولار.

وعرض الجيتار الكهربائي "مارتن دي 18 إي" الذي يعود لعام 1959 في المزاد كجزء من معروضات "أيقونات الموسيقى" في المزاد الذي استمر يومي الجمعة والسبت.

وقالت دار المزادات ومقرها بيفرلي هيلز إن المبلغ يمثل "رقما قياسيا عالميا جديدا مقابل جيتار".

ولعب كوبين على الآلة الموسيقية خلال ظهوره في السلسلة التلفزيونية "إم تي في أنبلوجد" في نيويورك عام 1993 فيما يعتبر الأداء الأكثر شهرة لفرقة موسيقى الجرنج.

يذكر أنه في العام الماضي، بيعت سترة كوبين الخضراء الزيتوني والتي ارتداها في نفس الحفل عام 1993 بمبلغ قياسي بلغ 334 ألف دولار .