البرلمان العربي يعبر عن مساندته للعراق ودعمه الكامل لشعبه

عبر رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، مساء اليوم الأحد، عن مساندته للعراق ودعمه الكامل لشعبه.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، اليوم الأحد، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تلقى، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من رئيس البرلمان العربي السيد مشعل بن فهم السلمي».

ولفت إلى أن «رئيس البرلمان العربي عبر للحلبوسي خلال الاتصال عن موقف رئيس وأعضاء البرلمان العربي الرافض وإدانتهم الاعتداءات على سيادة العراق، والتي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأشار «السلمي» بحسب البيان إلى أن «البرلمان العربي يعبِّر عن مساندته الكاملة للعراق»، مؤكدًا على «حفظ سيادة العراق ودعمه الكامل لشعبه».