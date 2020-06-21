مقتل 12 شخصا في أعمال عنف بالمكسيك والعثور على أكثر من 200 جثة منذ بدء العام

قتل 12 شخصا على الأقل في تبادل لإطلاق النار بين أفراد العصابات بشمال المكسيك، أمس السبت، حيث استهدف هؤلاء الأفراد المتنافسون منازل وسيارات ومحطات بنزين بولاية سونورا، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتشارك الناشط، ادريان لي بارون مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للعديد من الجثث في شارع بأحد الطرق بالبلاد. ونتيجة للعنف، تم إرسال عدد من رجال الشرطة وأفراد القوات المسلحة والحرس الوطني إلى المنطقة.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن وسط المكسيك 26 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى منظمة "سانتا روسا دي ليما" الإجرامية. وكان أعضاء المنظمة قد أقاموا المتاريس وأشعلوا النار في مركبات شرطة لعرقلة العمليات.

وعلى صعيد آخر، قال المدعي العام بولاية خاليسكو المكسيكية في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على 215 جثة على الأقل في عدة مقابر جماعية في المكسيك ما بين كانون ثان/يناير وأيار/مايو الماضيين.

وأضاف المدعي العام، جيراردو أوكتافيو سوليس أمس السبت أنه تم العثور على المقابر الجماعية في مدينة خوادالاخارا، عاصمة الولاية، وهي ثاني أكبر مدينة في المكسيك.

وتم التعرف على هويات الكثير من الجثث بالفعل.

وتحتدم حرب مخدرات وحشية، قتل فيها عشرات الألاف واختفى كثيرون، في المكسيك منذ سنوات.