المستشفيات التعليمية: إجراء 1824 جلسة غسيل كلوي لمصابي كورونا

مباردة لاستقبال مصابي كورونا بالورود بمستشفى سوهاج التعليمي



صرح الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية بأن المستشفيات التابعة للهيئة قد أجرت خلال الفترة الماضية 1824 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا بالمجان.

وأضاف فوزي، في تصرحات صحفية اليوم الأحد، أن أغلب هؤلاء المرضى الذين تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي لهم من المرضى الذين يقومون بالغسيل بصفة مستمرة بمستشفيات الهيئة، أو محتجزين بها، ولكن هذه الحالات كانت تحويلات من مستشفيات أخرى، حيث حرصت مستشفيات الهيئة على قبول كافة التحويلات حرصا على على حياة المرضى، حيث كان أغلب هؤلاء المرضى يحتاج لرعاية مركزة، وهو ما تم توفيره لهم حتى تعافيهم من الفيروس، ومعاودة الإجراءات الخاصة بجلسات الغسيل الكلوي بأماكنهم المعتادة من قبل.

وأكد أن مستشفى أحمد ماهر التعليمي جاءت في مقدمة المستشفيات التي تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي بها حيث تم إجراء 1191 جلسة غسيل كلوي بها، تليها مستشفى الساحل التعليمي حيث تم إجراء 394 جلسة غسيل كلوي بها ، ثم مستشفى حميات إمبابة التي اجرت 155 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا ، ثم مستشفى دمنهور التعليمي حيث تم إجراء 26 جلسة غسيل كلوي بها ، ثم مستشفيات شبين الكوم التعليمي وبنها التعليمي حيث تم إجراء 25 جلسة غسيل كلوي بكل منهم ، ثم مستشفيات سوهاج التعليمي وقفط التعليمي حيث تم إجراء عدد 4 جلسات غسيل كلوي بكل منهم ، وذلك بإجمالي حوالي 2000 جلسة غسيل كلوي تقريبا بمستشفيات الهيئة خلال الفترة الماضية جميعها بالمجان.

ولفت إلى استمرار مستشفيات الهيئة بجميع المحافظات فى تقديم الخدمة الطبية حتى انتهاء جائحة فيروس كورونا، وتحمل مسئوليتها في هذا الظرف العصيب، حيث تعمل فرقها الطبية من أطباء وكيميائيين وتمريض وفنيين بكل طاقتها،من أجل تلقي جميع مرضى جائحة كورونا الرعاية الطبية اللازمة لهم على الوجه الأكمل.

ومن ناحية أخرى، أطلقت مستشفى سوهاج التعليمي مبادرة لاستقبال مصابي كورونا بالورود، وقال الدكتور محمد شيخون مدير المستشفى إن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالورود على باب المستشفى ترك أثر إيجابى فى نفوس الحالات التي تصل الي المستشفى، ورفع من روحهم المعنوية، خاصة وأن بينهم معمرة تبلغ من العمر 90 سنة.

وأشار شيخون إلى أن الدعم النفسى جزء لا يتجزأ من خطة العلاج لمصابى كورونا وهو ما نحرص عليه دوما، ممثلا في إجراءات بسيطة مثل هذا الإجراء الذي من شأنه إدخال السرور علي المصابين والتخفيف عنهم.

وأكد شيخون أن كافة الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى يسعون لتقديم خدمة طبية متميزة للمصابين، كما يتم توفير كافة ما يلزم من أجهزة ومستلزمات وقاية للحفاظ على أرواح العاملين بالمستشفى جميعا، لافتا الي تواجد الأطقم الطبية بصفة مستمرة داخل المستشفى والمرور على كافة غرف العزل بالمستشفى والتحدث مع المرضى وسماع شكواهم، والعمل علي حلها فى أسرع وقت، مع الاهتمام بجودة الوجبات المقدمة لهم مع الحرص على توفير المشروبات الساخنة بصورة دائمة.

وأكد شيخون أن مستشفى سوهاج التعليمى أجرى حتى الآن حالاتين ولادة لسيدتين مصابتين بكورونا، وتمت بنجاح وتتمتع الأمهات والمواليد بصحة جيدة ، كذلك تم إعادة البصر لأحد المصابين فى واحدة من العمليات الدقيقة وهى عملية إصلاح انفصال شبكي وإزالة جسم زجاجي، بالاضافة الي خروج 50 متعافى من المستشفى، بعد تحول نتائجهم الى سلبية لاستكمال العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول المتبع.