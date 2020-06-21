نفى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، ما تم تداوله حول رئاسته لجنة امتحانات الشهادة الثانوية العامة، رغم وجود ابنة له في الصف الثالث الثانوي؛ وهو ما يعتبر مخالفا للوائح والقانون.

وأكد الديب خلال بيان اليوم الأحد، للرد على منشور تضمن اتهامات تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وكيل الوزارة لم يشارك في أية أعمال خاصة بجميع أعمال امتحانات الثانوية العامة، وأن المسئول عن أعمال امتحانات الثانوية العامة كل من رأفت عبد الله مديرعام الشؤون التنفيذية رئيس غرفة امتحانات الثانوية العامة، وهالة كمال مديرعام التعليم العام في الإسكندرية.

وأوضح أنه قدم اعتذارا رسميا عن أعمال امتحانات الثانوية العامة في شهر يناير الماضي، وأنه لم يشارك في أي أعمال بها تحول دونها الموانع.