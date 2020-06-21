قال اللواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، إن المرحلة الحالية تعد مرحلة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، مساء الأحد، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أن جيش مصر من أقوى جيوش المنطقة، قصد به الرئيس كفاءة الجيش المصري العسكرية والقتالية العالية والمتوارثة خلال 40 عامًا وآخرها الحرب ضد الإرهاب، لافتًا إلى أن الجيش المصري خاض معركتي حطين وعين جالوت تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي.

وتابع: «الجيش المصري له قدرات وخبرات لا يستهان بها»، موضحًا أن مصر مشتبكة بالفعل مع عدو الإرهاب في الداخل والخارج أيضًا، في الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة.

وأشار إلى حديث الرئيس حول أن جيش مصر يحمي الأمن القومي والعربي و«المجال الحاوي»، موضحًا أن المجال الحاوي هو خطوط يحددها مجلس الدفاع القومي والأمن القومي المصري خارج الأراضي المصرية.

واختتم: «لن ننتظر حتى يتم التدخل المباشر في الإقليم البري أو البحري أو الجوي المصري».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، القوات المصطفة بالمنطقة الغربية العسكرية؛ لمتابعة مدى جاهزيتها واستعدادها.

وكان الرئيس قد صرح خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، بأن القوات جاهزة لتنفيذ أي مهام داخل حدود مصر أو خارجها، مؤكدًا أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.

https://youtu.be/weLiW8Ktx_8