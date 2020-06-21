يحل الفنان الكبير سمير صبري، اليوم الأحد، ضيفا على برنامج "ابن مصر" مع الإعلامي مصطفي المنشاوي، علي قناة المحور.

ويتناول اللقاء مشوار نجاح لفنان متعدد المواهب من زمن الفن الجميل، تميز ممثلاً ومذيعاً ومنتجاً ومغنياً ، يحكي كواليس جيرته لعبدالحليم حافظ ، و تحقيقه الشهير عن مقتل السندريلا سعاد حسني ، وأهم أعماله التي قدمته للجمهور، و دور الرئيس السادات في عودة برنامجه الشهير النادي الدولي ، وكواليس معاصرته لإعلام الإنكسار والإنتصار، والمرأة في حياته.

‏‎يذكر أن برنامج "ابن مصر" يذاع الأحد من كل أسبوع عبر شاشة المحور، ويسلط الضوء على عدد من الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري في المجالات كافة.