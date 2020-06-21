نائب المستشار النمساوي: واثقون في قدرتنا على مواجهة موجة ثانية محتملة لكورونا

أعرب فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي ووزير الرياضة عن ثقته فى قدرة البلاد على التعامل مع موجة ثانية محتملة من الوباء بشكل يتسم بالكفاءة ويضمن عدم تكرار تصاعد الاصابات كما حدث فى الشهور الاولى من انتشار الجائحة .

وشدد نائب المستشار فى تصريحات له اليوم الاحد على ضرورة علاج أى أخطاء سابقة وعدم الاسترخاء او التهاون فيما يخص السفر او السماح بالتجمعات المزدحمة .

ولفت كوجلر إلى عودة مسابقات الهواة للرياضات الجماعية أعتبارا من اول يوليو المقبل بشروط موضحا أن كثير من الانشطة الرياضية تم تعليقها منذ نشوب أزمة جائحة كورونا ..مشددا على أنه سيتم مراعاة تطبيق المتطلبات القانونية دائمًا.

وأشار كوجلر إلى اهتمام الحكومة بالعمل على خفض معدلات البطالة الى جانب زيادة حجم الاعانات المخصصة للعاطلين عن العمل بالاضافة الى التوسع فى برامج العمل لوقت قصير والعمل عن بعد.

ولفت نائب المستشار التزام بلاده بتقديم المساعدات للدول الأوروبية التي تعاني من الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة مشيرا الى دعم الحكومة أيضا لبرامج حماية المناخ وتعزيز فرص الاستثمار .

ونوه كوجلر الى أن خطط الإصلاح الضريبي البيئي الاجتماعي الكبيرة ستظل دون تغيير على الرغم من الأزمة الصحية والاقتصادية فى البلاد .