عماد الدين أديب عن مكالمة أردوغان وتميم: القرار لبن أحمد والحمدين

علق الكاتب عماد الدين أديب، على مكالمة أردوغان مع تميم، قائلًا: «أهم شيء أن الرسالة واضحة من الأمريكان والروس؛ إذا كان هناك شيئًا واحدًا يمكن أن يلجم حالة الجنون التركية والمغامرة القطرية التي تمولها فهو الموقف الدولي، مع الحرص أن الكبار يقولون علنًا شيء وفي السر يفعلون مواقف أخرى».

وأضاف «أديب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن «ما حدث خلال المكالمة بين أردوغان وتميم يكون القرار في هذا المثلث لتميم والحمدين، لعدم وجود قوى ضاغطة، سواء مخابرات أو أمن قومي أو وطني أو عائلة ضاغطة».

وأوضح أن رئاسة الأركان التركية مازالت مؤسسة بالغة الأهمية رغم الضربات المتعددة لأردوغان لها، مستطردًا: «لا يمكن تحويل أرض القتال في ليبيا إلى أرض قتل».

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القطري تميم بن أحمد الثاني، اليوم السبت، لمناقشة تصريحات الرئيس السيسي اليوم.