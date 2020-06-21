محمد كامل عمرو: مصر لا تملك يدا مغلولة في التعامل مع «سد إثيوبيا»

قال محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لا تملك يدا مغلولة في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن تقديم التفاوض وتغليب القانون لا يعني الضعف.

وأضاف «عمرو»، في مداخلة ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر على قناة «ON»، مساء اليوم الأحد، أن مصر تملك الكثير من الأدوات التي تمكنها من التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، بما يضمن مصالحها، ولكنها تغلب التفاوض، وإلا فإنها قادرة على كل شيء عسكريا وماديا.

وأوضح أن مصر سارت في خط التفاوض فيما يخص سد النهضة من البداية للنهاية وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن هذا ليس ضعفا ولكن هو احترام معهود من مصر للمجتمع الدولي.

وأعلنت مصر، الجمعة الماضية، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، للتدخل لحل أزمة سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا ملئه دون الاتفاق مع السودان ومصر،داعية المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث (مصر وأثيوبيا والسودان) التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.