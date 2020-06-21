بشرى: مسلسل داليدا لم يدخل مرحلة الجدية ومريم نعوم متحمسة له

قالت الفنانة بشرى، إن فكرة عمل مسلسل يتناول حياة الفنانة الراحلة داليدا قديمة، مؤكدة أنه سيتم تصويره في ثلاث دول، فرنسا وإيطاليا ومصر، ومن الصعب العمل عليه هذا العام، بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحة أن المسلسل الآن في مرحلة الكتابة، والكاتبة مريم نعوم متحمسة للعمل.

وأضافت «بشرى»، في مداخلة ببرنامج «المساء مع قصواء» على قناة «TEN»، مساء السبت، أنها تفاجأت بالأخبار الكثيرة المنتشرة عن نية عمل فيلم يتناول السيرة الذاتية للفنانة دليدا، مؤكدة أن مشروع عمل فيلم عن حياة الفنانة الراحلة توقف منذ عامين بسبب إنتاج فيلم فرنسي، وتم تغيير الفكرة إلى مسلسل عن دليدا.

وأكدت أن العمل على المسلسل لم يأخذ خطوات جدية، ولكن تم الحديث عن الأمر حاليا بسبب تناول حياة فنانين راحلين في أعمال درامية هذا العام، مشيرة إلى تجاهل من يتناولون قصة حياة دليدا في العادة لجزء مهم وثري من حياتها وهو الفترة التي عاشتها الفنانة الراحلة في منطقة شبرا.

وأوضحت بشرى أن الجزء الذي عاشته دليدا في مصر أثرى حياتها، وكان مليئا بالأحداث الثقافية المهمة، وأنها لقبت بملكة جمال مصر، خلال الفترة التي عاشتها في مصر.