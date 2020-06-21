رئيس لجنة مكافحة كورونا: هناك عدة أبحاث نتائجها مبشرة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك عدة أبحاث وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا؛ نتائجها مبشرة في علاج كورونا، مشيرًا إلى اشتراك مصر في بعض دراسات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن الدولة لديها تغير في بروتوكولات علاج كورونا حسب مستجدات «الصحة العالمية»، مناشدًا المواطنين بالذهاب للمستشفى مبكرًا حال ظهور أي عرض.

وأكد أن العزل المنزلي لا يمكن تحديده سوى بعد إجراء الكشف الطبي في المستشفيات وتشخيص درجة خطورة الحالة، مضيفًا أن هناك عددًا من المواطنين تكون حالتهم خطيرة ولا يذهبون للمستشفى إلا في حالة متأخرة من المرض، ما يمثل خطورة على حياتهم بصورة ملحوظة.

وعن ارتفاع أعداد مصابي كورونا، أرجع السيطرة على الوباء لثلاث محاور، تتمثل في منع الانتشار والوفيات والرعاية الطبية المبكرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و89 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 53 ألفًا و758 إصابة، و2106 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 15 ألفًا و779، من ضمنهم 14 ألفًا و327 متعافيًا.