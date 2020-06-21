وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بمستوى الطالب المتوسط وقريبة من النماذج الاسترشادية

هدى أمين

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وجهات الدولة المعنية استعدت لامتحانات الثانوية العامة بشكل غير مسبوق، بالتعاون مع وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية والقوات المسلحة.

ووجه «شوقي» في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، الشكر للمحافظين ومديري مديريات التربية والتعليم ورؤساء اللجان، واصفًا إياهم بأنهم جيش من المصريين الحريصين على الطلاب.

وتابع أن الوزارة والجهات المعنية سعت إلى توفير أفضل بيئة ممكنة لإجراء الامتحانات بهدوء، ووفرت كل أنواع التأمين، مؤكدًا أن الامتحانات بمستوى الطالب المتوسط وقريبة جدًا من النماذج الاسترشادية التي وضعتها الوزارة، والمراجعات التي نشرتها عبر موقع thanaweya.net.

وأشار إلى أن مراجعات ليلة الامتحان سيتم تكرير نشرها على الموقع على مدار ليالي امتحانات المواد المختلفة.

ونصح الطلاب بالتركيز في المذاكرة دون الشعور بالقلق، قائلًا إن كل الدولة قائمة على توفير بيئة صالحة لهم.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات لمواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص ما يسمى بـ«التسريبات»، مؤكدًا أن كل تلك الأمور لا حقيقة لها ومجرد شائعات.

وأشار إلى أن المصادر الموثوقة هي مواقع وزارة التربية والتعليم ورئاسة مجلس الوزراء، وأن عدا ذلك لا صحة له.

ودعا أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم مرافقة أبنائهم إلى أماكن عقد امتحاناتهم منعًا للتجمعات، حرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا، ناصحًا أي طالب يعاني من أعراض الإصابة بألا يغامر بالحضور للامتحانات.

وأكد توفير فرصة أخرى في دور ثاني بالدرجة الكاملة لمن يعاني من أي أعراض مرضية لها علاقة بالوباء المنتشر.

واختتم: «كل الأمور مستقرة وبطمن الجميع إن كل شيء على ما يرام، وبكرة إن شاء الله يمشي زي ما بنتوقع وأخف بكتير من كل تخوفاتنا»، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.