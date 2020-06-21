عن مجمل أعماله، التي بدأها في العام 1959، أعلنت وزارة الثقافة المصرية، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، منح رائد أدب الأطفال الكاتب يعقوب الشاروني، جائزة الدولة التقديرية، والتي تُمنح لأول مرة منذ 70 عامًا، إلى كاتب في أدب الأطفال.

وبمناسبة حصوله على جائزة الدولة التقديرية، تواصلت «الشروق»، مع رائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني، الذي أُدرج اسمه ضمن أفضل كُتاب الأطفال في العالم عام 2016، وحصلت منه على الحوار التالي:

بداية حدثنا عن فوزك بجائزة الدولة التقديرية خاصة أنها المرة الأولى التي تُمنح منذ 70 عامًا لأديب أطفال؟

من الجيد أن يحصل كُتاب الأطفال على حقهم من جوائز الدولة. وهذا الترشح للجائزة جاء من قبل اتحاد كُتاب مصر، والجائزة تُمنح للأديب أو المفكر عن مجمل أعماله كتقدير لمسيرته الأدبية أو الفكرية. وهى المسيرة التي بدأتها مع أول كتاب للأطفال قمت بنشره عام 1959، وكرمنى عنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1961، وكانت تسمى حينها "جائزة الدولة الخاصة بالآدب"، حيث اشترك بها جميع كُتاب مصر، وحصلت على المركز الأول، وتم تكريمي خلال حفل كبير اُقيم في مدينة المنصورة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار شعب المنصورة على الاحتلال الفرنسي.

هل تٌعد الجائزة خطوة أولى للاهتمام بأدب الطفل بشكل أكبر الفترة المقبلة؟

الفوز بهذه الجائزة يفتح المجال أمام العديد من أدباء الأطفال للحصول على جوائز الدولة المختلفة، وأن تنتبه جوائز الدولة لدور أدب الأطفال في حياتنا الثقافية، وخلق حركة نقدية قوية تواكب بشكل جيد إنتاج هذا الأدب، وأيضا الجوائز التي يحصل عليها أدباء الأطفال المصريين في كل أنحاء الوطن العربي، وهي تأكيد لريادة أدب الأطفال المصري.

هل التكريمات تساعد على تقييم الأدباء وتعوض غياب النقد؟

التكريمات تساعد على تقييم الأدباء وتعوض غياب النقد، فهي تعتمد على اتحاد الناشرين الدوليين، واتحاد كتاب الأطفال الدوليين، في وجود محكمين لأختيار هذه الجوائز. وأتمنى أن تستثمر الأجيال الجديدة من كتاب الأطفال هذا النجاح والتكريم، ويكون لأدب الأطفال رصيد كل عام من جوائز الدولة المصرية.

ويُعد يعقوب الشاروني المولود عام 1931 رائد لأدب الأطفال في مصر والعالم العربي، وله العديد من المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية، وأرست الكثير من القيم السامية في عقول وقلوب أطفال وشباب أجيال مختلفة من المصريين والعرب. فاز خلال مشواره الإبداعي بالعديد من الجوائز العربية والعالمية عن أعماله المختلفة التي جعلت من النشء محور الاهتمام.