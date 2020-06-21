انتهاء فاعليات اليوم الأول للمنتدى البيئي الدولي الرابع بجامعة طنطا

انتهت مساء اليوم الأحد، فاعليات اليوم الأول للمنتدى البيئي الدولي الرابع الذي تنظمه جامعة طنطا تحت عنوان: "البيئة الخضراء والتنمية المستدامة" على مدى يومين، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، بمشاركة 250 عالما وباحثا من 15 دولة من مختلف دول العالم، و50 جامعة.

وقال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيس المنتدى، إن اليوم الأول للمنتدى شهد عرضا علميا لـ 76 بحثً، و20 بوسترا في موضوعات "التلوث البيئي"، و"الصحة العامة والمخاطر البيئية"، و"استدامة الموارد الطبيعية"، و"الاستخدام الرشيد للأدوية واقتصاديات الدواء"، وغيرها، وذلك خلال (14) جلسة علمية، بمشاركة علماء وباحثين وخبراء من دول عربية وأجنبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق فودة، مقرر المنتدى، أن المنتدى سيقدم مجموعة من التوصيات المهمة التي تفيد البشرية خاصة بعد التأثيرات التي أحدثتها جائحة كورونا في العالم، حيث يناقش التأثيرات ذات الطبيعة البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والنفسية والاجتماعية.

وأضاف فودة أن المنتدى سيتناول موضوعات أخرى حول الطاقة الخضراء والمدن الذكية، ودمج التقنيات الحديثة للطاقة الخضراء والكتلة الحيوية وخلايا الوقود وطاقة الهيدروجين والطاقة الحيوية والذكية، والوقود الحيوي، كما سيتناول تقنيات النانو وتطبيقاتها يتناول التحديات العملية التي تواجهها هذه التقنيات والحلول المعتمدة والمطبقة في هذا المجال الواعد، مشيرا إلى أن فاعليات المنتدى ستنتهي غدا الاثنين.