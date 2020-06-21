برامج مكافحة وحلول معلوماتية لآفات ثمار العنب والتين والزيتون لمزارعي مطروح

قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه تم وضع برامج مكافحة وحلول معلوماتية، لآفات أشجار وثمار التين والزيتون والعنب أمام المزارعين بمنطقة عمل المركز من فوكة شرقا حتى السلوم غربا، بوحدة الاستشارات الفنية والتنموية بالمركز.

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة، أن المشكلات التي تواجه زراعات التين والزيتون والعنب بمطروح، تتركز في آفتين خطيرتين وهما ديدان البراعم في الزيتون والعنكبوت الأحمر في التين.

وأشار الدكتور وائل غيث استشاري مدير الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إلى تقديم المعلومات والحلول وبرامج المكافحة التي توصل لها متخصصوا الدعم الفني بوحدة الاستشارات الفنية والتنموية لمواجهة تلك الآفات التي تؤرق المزارعين في هذه الآونة من العام والتي تتمثل في ديدان براعم الزيتون.