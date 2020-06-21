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المملكة المتحدة تسجل أدنى معدل للوفيات منذ انتشار فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 10:41 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 10:41 م

سجلت المملكة المتحدة 43 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في مناطق مختلفة في البلاد - وهو أدنى معدل للوفيات جراء الفيروس - ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 42632 حالة وفاة.
وذكرت صحيفة صن البريطانية، أنه وفقا لبيانات رسمية، لم تسجل لندن أو اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يدل على تراجع انتشار الفيروس في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية إنها ستضع هذا الأسبوع خططها للمرحلة التالية من رفع الإغلاق على مستوى البلاد، والذي قد يشهد إعادة فتح المقاهي والمطاعم في 4 يوليو المقبل.
يأتي هذا في الوقت الذي تعمل فيه جامعة أكسفورد على إنتاج لقاح مضاد للفيروس يظهر حتى الآن تفوقًا كبيرًا على بقية اللقاحات الأخرى.

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