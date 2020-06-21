بيبسيكو تشاينا تغلق مصنعها في بكين بعد ظهور حالة إصابة بكورونا

قالت شركة بيبسيكو تشاينا للأغذية والمشربات الغازية اليوم الأحد إنها أغلقت مصنعا محليا للمنتجات الغذائية في بكين، بعدما تأكدت به حالة إصابة بفيروس كورونا في 15 يونيو الجاري.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أجرت الشركة اختبارات الحمض النووي على كل العاملين بالمصنع في اليوم التالي، وأخضعت 480 منهم للحجر الصحي في العشرين من الشهر ذاته، حتى على الرغم من أن نتائج فحوصاتهم كلها جاءت سلبية بالفيروس، حسبما قال أحد مسؤوليها وهو فان شيمين، في موجز حكومي محلي بشأن آخر تطورات تفشي الفيروس بالعاصمة بكين.

وفي وقت لاحق، قالت بيبسكو تشاينا في تغريدة على موقع "ويتشات" الصيني للتواصل الاجتماعي والمراسلات الحرة والتجارة إن أيا من مصانعها للمشروبات في البلاد لم يسجل أي حالة إصابة بالفيروس.