هنأت دار نهضة مصر للنشر، الكاتب ورائد أدب الأطفال يعقوب الشاروني، بفوزه بجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2020.

وقالت نهضة مصر في بيان رسمي صادر عنها اليوم الأحد: «للمرة الأولى في تاريخ جوائز الدولة التقديرية، تمنح الجائزة لكاتب أطفال، وهو يستحق عن جدارة. فمنذ تركه لمهنة القضاء وهو يكرس فكره وسنوات عمره وجهده للطفل وثقافته وتنشئته.

وأضاف البيان: «كم أثرى المكتبة العربية وكم منحنا من متعة وخيال وقيمة،

مبروك رائد أدب الطفل في عالمنا العربي أستاذ يعقوب الشاروني الذي تشرف نهضة مصر بنشر أعماله».

ويُعد يعقوب الشاروني المولود عام 1931 رائد لأدب الأطفال في مصر والعالم العربي، وله العديد من المؤلفات التي أثرت المكتبة العربية، وأرست الكثير من القيم السامية في عقول وقلوب أطفال وشباب أجيال مختلفة من المصريين والعرب. فاز خلال مشواره الإبداعي بالعديد من الجوائز العربية والعالمية عن أعماله المختلفة التي جعلت من النشء محور الاهتمام.