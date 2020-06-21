سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعكف عالما الأحياء البحرية ويلسون وجريجوري في ميناء ديعن البريطاني على توزيع ما بحوزتهم من 51 كرتونة صفراء على السفن الراسية حيث تحوي أجهزة لرصد العوالق البحرية التي تغذي كافة كائنات البحر وتنتج نصف ما يتنفسه الإنسان من أوكسجين والذى يعكف الفريق على دراستها منذ 90 عاما.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، ابتكر العالم البريطاني السير إلستار هاردي جهاز الراصد المستمر للعوالق البحرية عام 1931 لرصد تأثير العوالق البحرية على سمك الرنجة حتى أنشأ بعدها فريقا متخصصا بتلك الدراسة لا يزال عمله قائما حتى الآن.

وتمكن الفريق بالتعاون مع جامعة بليماث البريطانية طوال العقود الماضية من مسح 7 ملايين ميل بحري من البحار وتغطية ربع مليون عينة من مختلف العوالق البحرية.

وتعد دراسة العوالق البحرية أطول دراسة تم إجرائها وأكبر دراسة من نوعها تعتمد على الدعم المدني حيث تحمل السفن التجارية الجهاز عبر المحيطات.

ويعمل الطوربيد الذي يبلغ متر من الطول على سحب مياه البحر وتصفيتها من العوالق عبر شريط حريري ومن ثم يتمم تخزين العوالق في أكواب مخصصة من الفورمالين.

ويصفي الجهاز، 3 أمتار مكعبة من المياه كل 10 أميال بحرية وباستطاعته العمل دون تلف لـ500 ميل بحرى.

ويقول ديفيد جونز مدير رصد العوالق البحرية ببريطانيا إن فريقه جمع سجلات 200 من العوالق البحرية وجميع البيانات متاحة مجانا للجميع عبر موقع الفريق على الإنترنت.

ويقول كلير أسول الذي حلل 800 من العوالق البحرية وقناديل البحر إن الفريق غطى خلال العقود الماضية أهم القضايا البيئية حيث تم رصد أول كيس بلاستيكى فى المياه عام 1965 بإحدى الطوربيدات.

بينما رصد الفريق ارتفاع تلوث مخلفات شباك الصيد البلاستيكية بالثمانينيات وكان أول ذكر لما يعرف بالمايكروبلاستيك فى دراسة ساهم بها الفريق عام 2004 كما ساهم الفريق بحل لغز إصابة الكثير من الكنديين بوباء الكوليرا بسبب تناول السمك الفاسد.

ويضيف كلير، أن العوالق البحرية هي من أهم الكواشف لآثار التغير المناخي إذ يؤدي الاحتباس الحراري مثلا لانتشار العوالق المحبة للحرارة وبجانب ذلك فإن العوالق هي من أفضل الكائنات التى تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون الضار.

وتعد أزمة كورونا باهظة التكلفة على الفريق القائم بالدراسة نظرا لأنهم عاصروا الحرب العالمية الثانية وكذلك لأن دراسة العوالق باستخدام الطوربيدات لا تحتاج لبعثة علمية لأنها تجر بواسطة السفن التجارية.