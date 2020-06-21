إصابة 6 من معاوني حملة ترامب الانتخابية بمدينة تالسا بفيروس كورونا

واشنطن - د ب أ

أصيب 6 من أعضاء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما بفيروس كورونا، ووضعوا في الحجر الصحي، حسبما ذكر مسؤول في الحملة الانتخابية.

وقال تيم مورتو مدير اتصالات الحملة الانتخابية في بيان: "6 أعضاء من الفريق ثبتت إيجابية نتائجهم من بين مئات الاختبارات التي تم إجراؤها وتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على الفور".

وأضاف أنه لن يتم السماح لأي شخص مصاب أو من اختلط به بالمشاركة في تجمع انتخابي اليوم.

وأشار إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة جميع المشاركين في التجمع، وسيتم توزيع كمامات ومطهرات لليد.