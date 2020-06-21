فالنسيا يهزم أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني ويجدد آماله باللعب في أوروبا

جدد فريق فالنسيا آماله في اللعب بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل وذلك بعدما تغلب على أوساسونا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني والتي شهدت فوز سلتا فيجو على ألافيس 6 / صفر.

وسجل هدفي فالنسيا جونزالو جويديس ورودريجو في الدقيقتين 12 و35.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة عن المركز السادس، الذي يخوض صاحبه الدور الفاصل للعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وبفارق نقطتين عن المركز الخامس الذي يلعب صاحبه في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتوقف رصيد أوساسونا عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذا الفوز هو الثاني عشر فالنسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في عشر، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الحادية عشر لأوساسونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 11 مباراة.

وفي المباراة الثانية، لقن فريق سلتا فيجو ضيفه ديبورتيفو ألافيس درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 6 / صفر.

وسجل أهداف سلتا جيسون موريلو في الدقيقة 14 وايجاو أسابس في الدقيقة 20 من ركلة جزاء ورافينيا ألكانتارا (هدفين) في الدقيقتين 40 و41 ومانويل نوليتو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء وسانتياجو مينا في الدقيقة 86.

واضطر فريق ألافيس لاستكمال مباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد مارتن أجيريجابيريا.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا الفوز هو السادس لسلتا فيجو مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الهزيمة هي الثالثة عشر لفريق ألافيس مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثماني.