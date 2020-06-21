مدير مستشفى الاسماعيلية عن واقعة تبديل حالتين أحدهما مصابة بكورونا: ابنها لم يعرفها

علق الدكتور سيد محمد عبدالجواد، مدير مستشفى الاسماعيلية العام، على خطأ تبديل سيدتين أحدهما مصابة بكورونا والأخرى مريضة قلب داخلالمستشفى، قائلًا إن السيدتين في سن متقارب؛ 78 و76 عامًا.

وأضاف «عبدالجواد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أن السيدتين كان مشتبه بإصابتهما بكورونا، وأُخذت مسحة من الحالتين، لتظهر أحدهما سلبية وأخرى إيجابية.

وأوضح أن المسعف الذي ينقل حالات كورونا والد السيدة مريضة القلب هو من نقل والدته غير المصابة بكورونا لمستشفى العزل، مؤكدًا أن المسعف نفسه لم يكن يعرف والدته.

وذكر أن الحالتين كان من المفترض أن يوضعوا داخل غرف العناية المركزة، أحدهما في القسم الإيجابي والأخرى في السلبي، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى حققت في الواقعة وتداركت الأمر بسرعة لتُنقل السيدتين إلى الأقسام الخاصة بكل منهما.

وأكد أن الخطأ لم يستغرق أكثر من نصف ساعة واكتُشف؛ لم تحدث أي خطورة على صحة أي منهما، مبررًا الواقعة بشدة التكدس والازدحام في المستشفى.