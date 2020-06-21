اتحاد الكرة: لم يرفض أحد عودة الدوري

أكد جمال محمد علي عضو اللجنة الخماسية، أنه لا يوجد أي ناد من الـ18 ناديا بالدوري الممتاز قال خلال اجتماع مصير عودة الدوري، أنه لن يلعب المسابقة.

وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر "أون تايم سبورت":«هناك عدد كبير من الأندية لو المعوقات التي يعانوا منها استطعنا حلها وقمنا بمساعدتهم، فلا يوجد لديهم مشاكل من استئناف الدوري».

وأضاف:«الجمعيات العمومية لم تشترط علينا أشياء معينة، الجميع تحدث عن المشاكل، ولم يقل أي ناد أو رئيس أي ناد أنه لن يلعب المسابقة، قالوا لدينا مشاكل في أمور معينة».

وواصل:«بعد توصيات الأندية سندرس المشاكل كي نستطيع اللعب مرة أخرى، وحاليا ننظر إلى الحلول».

وفي سياق آخر أشار إلى أن تحفظات عدد ليس بالقليل من الأندية كانت على المصاريف المادية وتعثر الشركات الراعية، والمصاريف التي ستكبدوها بسبب التعقيمات وما إلى ذلك.

وأضاف:«تكلمنا في مسألة استقدام الأجانب والتكاليف الخاصة بالتعقييمات، وعملية عودة اللاعبين الأجانب سيخاطب فيها عمرو الجنايني (رئيس اللجنة الخماسية) المسؤولين عن هذه الملفات، حيث أن الدولة استطاعات إرجاع العالقين، فهي أيضا قادرة على استعادة أجانب الدوري المصري».

وأكمل:«اتحاد الكرة لا يملك فتح المطارات، ولكن سيسعى في مسألة عودة اللاعبين، ويتم دراسة حاليا حول عدد اللاعبين الأجانب المتواجد في مصر والمتواجدين في بلادهم، وهناك بعض البلدان قامت بإرجاع الطيران فبالتالي سيسهل ذلك عودة اللاعبين من تلك الدول».

وأشار في حديثه أن اجتماع الأندية على ثلاث جلسات كان بسبب الحفاظ على الخطوات الاحترازية، وقمنا بتنسيق حضور الأندية في كل جلسة، كي تكون نتيجة الجلسات واحدة.