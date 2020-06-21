الصحة السورية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد ، ما يرفع عدد الإصابات إلى 204 حالات.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - ،أن حالات الإصابة المعلن عنها اليوم هي لأشخاص "مخالطين"، مشيرا إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا بلغت حتى الآن 204 إصابات، شفي منها 83 حالة، فيما توفيت سبع حالات.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أمس السبت، إخضاع بلدة "جديدة الفضل " التابعة لمحافظة "القنيطرة" للحجر الصحي بعد تسجيل عدة إصابات فيها ، وذلك منعاً لانتشار الفيروس، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.