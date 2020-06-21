دراسة: طبق شوربة زعانف القرش فى الصين يحوى نسب سامة من الزئبق

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تنتشر أطباق حساء زعانف القرش فى الصين والدول المجاورة لها فى المطاعم والأعراس والاحتفالات منذ أن روج لها الإمبراطور تيزو فى القرن السابع، ولكن تلك الأطباق بحسب دراسة حديثة تحمل معدلات سامة من معدن الزئبق.

وتقول لورا جارسيا المشرفة علي الدراسة من جامعة فلوريدا الأمريكية لموقع مونجباى البيئي، إن زعنفة قرش المطرقة الأكثر تداولا فى المطاعم تحوى 55 جزء من المليون من مادة الزئبق بينما الكمية الآمنة للتناول من قبل البشر لا تتجاوز 0.5 جزء من المليون.

وقامت الدراسة بتحليل 267 عينة من زعانف 9 أنواع مختلفة من القرش، كقرش المطرقة وقرش الثور وقرش ماكو، لتتضح نسب الزئبق العالية فى زعانفها.

وتقول لورا إن نسبة الزئبق فى زعنفة القرش تزيد طرديا مع حجمه وحجم فرائسه لذلك تصدر قرش المطرقة القائمة لتناوله الفرائس الأكبر دائما.

ويقول دميان شيبمان أحد المشرفين علي الدراسة إن تلك الزعانف يتم معالجتها قبل التناول بمواد البروكسيد ويتم تجفيفها فى الهواء الطلق عرضة للحشرات.

ويضيف شيبمان إن معظم محبى طبق الزعانف لا يعرفون كيف يتم تحضيره وإلا ما دفعو نحو 800 دولار للكيلو من تلك الزعانف.

وتقول لورا إن الزئبق يصل للقروش عبر تعرضها لمواد بركانية فى المحيط أو مخلفات صناعية من مناجم الذهب مضيفة إن معدلات الزئبق تضاعفت 3 مرات بالمحيطات خلال القرن الماضى.

وتشير لورا إلى أن تناول شوربة الزعانف الغنية بالزئبق علي مدي طويل تسبب أضرار بمركز الجهاز العصبى وفى الدماغ وتسبب أضرار علي الجنين للأمهات الحوامل إذ يحتمل إصابة الجنين بإعاقات ذهنية أو عصبية جراء التعرض للزئبق.

ويذكر إن صيد أسماك القرش لتجارة زعانفها فى الدول الآسيوية تسبب في مقتل 100 مليون قرش سنويا.