أولياء الأمور يرفضون المغادرة من أمام لجان الثانوية العامة عقب دخول الطلاب

عقب دخول جميع الطلاب لجان دار السلام، افترش أولياء الأمور الأرصفة حول المدرسة، وجلسوا على السيارات التي بمحيط المكان، رافضين المغادرة حتى بدء الامتحان.

وسيطرت حالة من القلق والتوتر عليهم، خوفا على الطلاب بسبب أعدادهم الكبيرة والتي ظهرت من خلال دخولهم إلى اللجان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الآن.

وتبادل أولياء الأمور الأحاديث مع قوات الأمن، لكي يطمئنوا على حالة الطلاب بعد دخولهم اللجان، حيث قال أحد الظابط إن جميع الطلاب جلسوا في مقاعدهم بدون أية مشكلة، وأن المعلمين يقومون بالمرور عليهم في حالة احتياجهم لأي شيء.