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زلزال يضرب أوكلاهوما بعد تجمع ترامب الانتخابي

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 8:14 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 8:14 ص

ضرب زلزال بلغت شدته 4.5 درجة ريختر شمالي أوكلاهوما مساء السبت، بعد ساعات من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد أول تجمع انتخابي له منذ شهور في الولاية.

وسجلت خدمة الطقس الوطنية (NWS) في تولسا في البداية الهزة بقوة 2ر4 درجة، لكنها قامت بزيادة شدتها في وقت لاحق.

وغردت الخدمة في وقت متأخر يوم السبت: "شعرنا بزلزال هنا في مكتب خدمة الطقس الوطنية بتولسا".

ووقع الزلزال في الساعة 10:15 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (03:15 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش) على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بيري، وهي بلدة تبعد 120 كيلومترا غرب تولسا، حيث عقد ترامب التجمع الانتخابي.

وقبل نحو ساعة من وقوع الزلزال، أفاد تقرير بأن الرئيس وصل إلى المطار و "سوف يقلع على الفور".

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