تقديم 185 ألف بحث من طلاب سنوات النقل بجامعة قناة السويس

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بلغ عدد الأبحاث المقدمة من طلاب سنوات النقل بجامعة قناة السويس للفصل الدراسى الثانى ورفعها على منصة الجامعة ١٨٥٦٨٠ بحث بنسبة 97,3%.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة، تسليم الأبحاث الطلابية للكنترول لتكويدها وتسليمها للأستاذ المتخصص بكل مقرر مع التأكيد على سرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج في أسرع وقت.

وأضاف شقيدف أن عدد الأبحاث المستلمة من كليات القطاع الطبى بلغ 22,728 بحثا ومن كليات العلوم الأساسية 15 ألف بحث ومن قطاع العلوم الاجتماعية 134 ألف بحث، أما كليات العلوم الهندسية فقد تسلمت 8647 بحثا.

وأشار إلى أن تقييم الأبحاث المقدمة من الطلاب يجرى طبقا لعدة معايير منها نسبة الإقتباس وعدد المراجع المسموح بها وكتابة البحث بالشكل المطلوب.